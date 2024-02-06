Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвестгарантиях для Украины — Finance.ua

Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвестгарантиях для Украины Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвестгарантиях для Украины

Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно соглашению, ЕС предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до 90 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

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Ожидается, что мобилизованные инвестиции частного сектора в рамках программы достигнут более 500 млн евро в различных секторах, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранение средств к существованию.

«Благодаря гарантии EFSD+ (Европейского фонда устойчивого развития) мы быстро движемся к внедрению инновационных и эффективных проектов и поддержке компаний частного сектора, выполняя наше обязательство по мобилизации частного капитала для поддержки экономики и восстановления Украины», — сказал вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсиа Мора.

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«Эта гарантия EFSD+ поможет восстановить инфраструктуру страны, поддержать ее бизнес-сектор и усилить устойчивость ее экономики, подтверждая обязательство Европейского Союза поддерживать Украину в это время кризиса», — добавил комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи.

В 2022 году IFC запустила программу экономической устойчивости (ERA) стоимостью 2 млрд дол. для поддержки частного сектора. С тех пор IFC предоставила финансирование на сумму более 650 млн дол. и привлекла более 400 млн дол. для поддержки технологического сектора, агробизнеса, важного экспорта и импорта, а также финансирования МСП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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