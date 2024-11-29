Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру — Finance.ua

Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру
Европейская комиссия продвигает план резкого сокращения штата во многих посольствах Евросоюза по всему миру, чтобы увеличить количество персонала в странах, где ЕС представляет стратегический интерес.
Об этом пишет Politico со ссылкой на полученные документы.
Сокращение штата может означать, что Европейский Союз потеряет дипломатическую силу в странах Африки и Латинской Америки.
«Мы оставили бы крошечную делегацию в таких местах, как Судан или Нигер. Это просто неправильный месседж, особенно когда Администрация США кажется менее заинтересованной внешним миром», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.
Другое чиновник добавил, что существуют опасения, что россия или Китай могут заполнить любой вакуум, который создаст Евросоюз.
Еврокомиссия начала думать о сокращении после того, как Европейская служба внешних дел (EEAS), дипломатический орган ЕС, превысила бюджет на 2024 год.
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«ЕС нуждается в сети представительств, которая лучше отвечала бы новым политическим приоритетам… Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета», — говорится в документе.
Всего ЕС имеет 145 представительств по всему миру. Закрывать часть из них не будут, сейчас цель — сосредоточиться на странах, «где есть главные интересы ЕС». В Брюсселе размышляют над идеями более «целенаправленного подхода» к своим посольствам. Там размышляют о странах, которые хотят присоединиться к ЕС или находятся в ближайшем соседстве с блоком страны «Большой двадцатки» (G20), новые «политические и экономические силы» и страны, где «нестабильность представляет угрозу интересам ЕС».
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ЕС рассматривает возможность ограничить свое присутствие в более чем 30 странах Африки. В Латинской Америке даже Бразилия находится в перечне посольств, где могут быть сокращения.
Чтобы сократить расходы, ЕС также предлагает объединить иностранные делегации Европейского инвестиционного банка или Европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи с миссиями EEAS.
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