Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру

Мир
13
Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру
Еврокомиссия хочет существенно сократить штат посольств ЕС по миру
Европейская комиссия продвигает план резкого сокращения штата во многих посольствах Евросоюза по всему миру, чтобы увеличить количество персонала в странах, где ЕС представляет стратегический интерес.
Об этом пишет Politico со ссылкой на полученные документы.
Сокращение штата может означать, что Европейский Союз потеряет дипломатическую силу в странах Африки и Латинской Америки.
Читайте также
«Мы оставили бы крошечную делегацию в таких местах, как Судан или Нигер. Это просто неправильный месседж, особенно когда Администрация США кажется менее заинтересованной внешним миром», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.
Другое чиновник добавил, что существуют опасения, что россия или Китай могут заполнить любой вакуум, который создаст Евросоюз.
Еврокомиссия начала думать о сокращении после того, как Европейская служба внешних дел (EEAS), дипломатический орган ЕС, превысила бюджет на 2024 год.
Читайте также
«ЕС нуждается в сети представительств, которая лучше отвечала бы новым политическим приоритетам… Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета», — говорится в документе.
Всего ЕС имеет 145 представительств по всему миру. Закрывать часть из них не будут, сейчас цель — сосредоточиться на странах, «где есть главные интересы ЕС». В Брюсселе размышляют над идеями более «целенаправленного подхода» к своим посольствам. Там размышляют о странах, которые хотят присоединиться к ЕС или находятся в ближайшем соседстве с блоком страны «Большой двадцатки» (G20), новые «политические и экономические силы» и страны, где «нестабильность представляет угрозу интересам ЕС».
Читайте также
ЕС рассматривает возможность ограничить свое присутствие в более чем 30 странах Африки. В Латинской Америке даже Бразилия находится в перечне посольств, где могут быть сокращения.
Чтобы сократить расходы, ЕС также предлагает объединить иностранные делегации Европейского инвестиционного банка или Европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи с миссиями EEAS.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.