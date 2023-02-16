Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT — Finance.ua

Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT
Еврокомиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT в рамках десятого пакета санкций.
Об этом стало известно агентству Reuters от двух дипломатических источников в ЕС.
Среди предложенных банков — Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк. Название четвертого банка не сообщается.
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О том, что эти банки могут попасть в новый санкционный пакет вместе с Фондом национального благосостояния, ранее писало агентство Bloomberg.
По информации Reuters, под новые санкции могут попасть также асфальт и резина из россии, а также сталь и алюминий.
Справка Finance.ua:
- Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против россии в связи с агрессивной войной против Украины. Пакет санкций включает в себя торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро.
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