Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT — Finance.ua
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Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT

Фондовый рынок
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Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT
Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT
Еврокомиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT в рамках десятого пакета санкций.
Об этом стало известно агентству Reuters от двух дипломатических источников в ЕС.
Среди предложенных банков — Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк. Название четвертого банка не сообщается.
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О том, что эти банки могут попасть в новый санкционный пакет вместе с Фондом национального благосостояния, ранее писало агентство Bloomberg.
По информации Reuters, под новые санкции могут попасть также асфальт и резина из россии, а также сталь и алюминий.

Справка Finance.ua:

  • Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против россии в связи с агрессивной войной против Украины. Пакет санкций включает в себя торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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