Еврокомиссия готовит новые предложения для либерализации торговли с Украиной — Finance.ua
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Еврокомиссия готовит новые предложения для либерализации торговли с Украиной

Казна и Политика
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Еврокомиссия готовит новые предложения для либерализации торговли с Украиной
Еврокомиссия готовит новые предложения для либерализации торговли с Украиной
Европейская комиссия завершает работу над новыми предложениями по либерализации торгового режима между Украиной и Европейским союзом в свете завершения 15 июня существующего режима автономных торговых мероприятий, введенного ранее для Киева.
Об этом во вторник в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, передает Интерфакс-Украина.
«Наша цель — решить взаимную либерализацию тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и, как только сможем, представим его Украине», — отметил он.
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По словам Гилла, целью этого процесса является «обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу после завершения срока действия автономных торговых мер».
Напомним, либерализация грузовых перевозок («транспортный безвиз») между Украиной и Европейским Союзом была автоматически продлена до конца 2025 года. Благодаря «транспортному безвизу» экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину — на 37%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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