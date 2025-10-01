Еврокомиссия допускает пересмотр правил вступления Украины в ЕС из-за блокирования этого процесса Венгрией

0 800 307 555
14
Европейская комиссия рассматривает возможность изменения правил процесса вступления в ЕС на фоне блокирования Венгрией продвижения Украины в этом направлении.
Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает «Суспільне».
По его словам, когда страна отвечает критериям членства, но не продвигается вперед без объективных причин, то «под угрозой оказывается доверие ко всему процессу расширения».
«Если мы сделаем больший акцент на квалифицированном большинстве, когда речь идет о вступлении в ЕС, то Комиссия в своем сообщении о пересмотре политики расширения, опубликованном в прошлом году, заявила, что согласно выводам Европейского Совета и призыву к ускорению процесса вступления, сам процесс расширения может быть пересмотрен», — пояснил Мерсье.
По его словам, возможность предоставления Совету ЕС полномочий принимать решения квалифицированным большинством голосов может касаться только промежуточных этапов процесса расширения.
«Завершение переговорного раздела должно и дальше приниматься единогласно всеми государствами-членами, поскольку окончательное решение о фактическом решении по вступлению также должно приниматься единогласно. Но мы начали обсуждение и заявили, что можем рассмотреть этот вопрос, но, повторяю, окончательное решение является прерогативой государств-членов», — добавил спикер Еврокомиссии.
Как сообщает Politico, президент Европейского Совета Антониу Кошта пытается «заручиться поддержкой столиц ЕС для оптимизации процесса вступления для новых членов и выхода из тупика относительно потенциального членства Украины и Молдовы».
По данным источников издания, Кошта предлагает, чтобы так называемые переговорные кластеры, ключевые юридические шаги на пути к членству могли открываться с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не с единогласным согласием.
«Закрытие кластера потребует поддержки всех столиц ЕС, однако более низкий порог для начала переговоров позволит Украине и Молдове начать реформы, необходимые для демонстрации прогресса к стандартам ЕС в ключевых областях политики. Следовательно, они могли бы продвигать свои заявки на членство даже в случае, если одна или две страны будут выступать против», — отметил источник.
По материалам:
suspilne.media
