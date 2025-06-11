Eurostar планирует запустить новые рейсы в Германию и Швейцарию — Finance.ua

Eurostar планирует запустить новые рейсы в Германию и Швейцарию Сегодня 04:18 — Мир

Eurostar планирует запустить новые рейсы в Германию и Швейцарию

Международный железнодорожный оператор Eurostar планирует запустить новые рейсы из Лондона (Великобритания) во Франкфурт-на-Майне (Германия) и Женеву (Швейцария), чтобы удовлетворить растущий спрос бизнеса на более экологичные поездки.

Как пишет The Financial Times , компания представила план расширения в двух ключевых европейских финансовых центрах, включая новые рейсы из Амстердама и Брюсселя в Женеву, с неопределенными сроками старта «в начале 2030-х годов».

Эти два города были выбраны в качестве новых направлений, поскольку они являются «большими финансовыми центрами и европейскими городами», которые «нужно было соединить» с Лондоном, пояснила генеральный директор Eurostar Гвендолин Казенав в комментарии FT.

По ее словам, количество деловых путешественников, перевозимых железнодорожным оператором, теперь «на том же уровне, что и до Covid», и среди них есть явный запрос на более экологичные альтернативы авиаперевозкам.

«Среди корпоративных путешественников мы действительно видим рост из-за целей устойчивого развития. Компании действительно хотят, чтобы их сотрудники путешествовали на поезде», — добавила Казенав.

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Предварительно Eurostar оценила время в пути из Лондона во Франкфурт и Женеву примерно в пять часов. Компания планирует выполнять четыре ежедневных рейса во Франкфурт и три ежедневных рейса в Женеву.

«Мы видим большую готовность дольше путешествовать поездом… 10 или 15 лет назад люди не хотели ехать на поезде более трех часов. Сейчас это время увеличилось до четырех, а приближается к пяти часам», — пояснила Казенав.

Издание напоминает, что в прошлом году Eurostar заявила о намерении инвестировать 2 млрд евро в 50 новых поездов, увеличив свой парк до 67, но пока не подтвердила заказ поездов. При этом перевозчик подчеркнул, что новые рейсы будут запущены после ввода этих поездов.

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Также отмечается, что для ввода в эксплуатацию новых направлений железнодорожной монополии необходимо согласие правительств на установление дорогостоящей и громоздкой инфраструктуры безопасности и пограничного контроля во Франкфурте и Женеве.

Именно из-за сложности обслуживания трансграничных перевозок, несмотря на запуск более 30 лет назад, Eurostar осуществляет рейсы только по трем основным направлениям из Лондона: Брюссель, Амстердам и Париж.

«Пока мы не увидим, какие поезда они заказывают и когда они будут доставлены, мы не можем называть это „планами“, а скорее неопределенными идеями», — отметил консультант по трансграничным железнодорожным перевозкам Джон Уорт.

УНІАН По материалам:

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