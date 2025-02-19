Wizz Air запускает пять новых рейсов по Европе — Finance.ua

Wizz Air запускает пять новых рейсов по Европе
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air расширяет сеть полетов и планирует добавить 5 новых рейсов из Литвы, Норвегии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Грузии.
Об этом пишет издание lowcostavia.
График новых рейсов Wizz Air:
- Вильнюс — Берген с 5 мая — 2 рейса в неделю;
- Вильнюс — Катания с 5 мая — 2 рейса в неделю;
- Рим Fiumicino — Хургада с 3 июня — 2 рейса в неделю;
- Клуж — Гераклион с 17 июня — 3 раза в неделю (возобновление рейса);
- Кутаиси — Лион с 3 июня — 3 раза в неделю.
Цены:
Стоимость билета из Вильнюса в Берген на 12 мая для одного взрослого обойдется в 49,99 евро. Стоимость обратного — немного дешевле, 35,99 евро.
Путешествие в обе стороны из Рима до египетского курорта Хугарда обойдется почти в 100 евро — по 49,99 за один билет на одного взрослого пассажира.
Проверить стоимость и забронировать билеты можно на официальном сайте лоукостера.
Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air готова возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания намерена восстановить около 30 маршрутов.
По оценкам Европейского агентства безопасности полетов, для открытия воздушного пространства Украины требуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.
Поделиться новостью