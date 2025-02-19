Wizz Air запускает пять новых рейсов по Европе — Finance.ua

Wizz Air запускает пять новых рейсов по Европе Сегодня 10:38 — Мир

Wizz Air запускает пять новых рейсов по Европе

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air расширяет сеть полетов и планирует добавить 5 новых рейсов из Литвы, Норвегии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Грузии.

Об этом пишет издание lowcostavia

График новых рейсов Wizz Air:

Вильнюс — Берген с 5 мая — 2 рейса в неделю;

Вильнюс — Катания с 5 мая — 2 рейса в неделю;

Рим Fiumicino — Хургада с 3 июня — 2 рейса в неделю;

Клуж — Гераклион с 17 июня — 3 раза в неделю (возобновление рейса);

Кутаиси — Лион с 3 июня — 3 раза в неделю.

Цены:

Стоимость билета из Вильнюса в Берген на 12 мая для одного взрослого обойдется в 49,99 евро. Стоимость обратного — немного дешевле, 35,99 евро.

Путешествие в обе стороны из Рима до египетского курорта Хугарда обойдется почти в 100 евро — по 49,99 за один билет на одного взрослого пассажира.

Проверить стоимость и забронировать билеты можно на официальном сайте лоукостера.

Напомним, ранее сообщалось , что авиакомпания Wizz Air готова возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания намерена восстановить около 30 маршрутов.

По оценкам Европейского агентства безопасности полетов, для открытия воздушного пространства Украины требуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

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