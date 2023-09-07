«Это стратегическая цель»: в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание — Finance.ua
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«Это стратегическая цель»: в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание

Валюта
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«Это стратегическая цель»: в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание
«Это стратегическая цель»: в НБУ рассказали, когда отпустят курс в свободное плавание
Многие финансовые эксперты в последнее время говорят о возвращении режима плавающего курсообразования, который был в Украине до начала полномасштабной войны. Он предусматривает курсообразование в зависимости от спроса и предложения валют на рынке без вмешательства НБУ или правительства.
В первый день российского вторжения Национальный банк зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/долл., позже — в июле 2022 года — ослабил курс до 36,57 грн/долл., каким он является по сей день.
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Это, очевидно, и послужило поводом к повышенному вниманию относительно изменения режима курсообразования: некоторые эксперты говорили о переходе к плавающему курсу уже осенью как точно решенном факте, а недавние ослабления курса гривны связывали именно с ожиданиями участников валютного рынка, что скоро курс «отпустят» и следует подготовиться — приобрести иностранную валюту заранее (поскольку свободное плавание курса часто ассоциируется со стремительным обесценением национальной валюты).
Заместитель главы Нацбанка Сергей Миколайчук на этот счет отметил, что плавающий курс является стратегической целью регулятора, однако это не вопрос краткосрочной перспективы.
«Разумно различать плавающий курс и большую гибкость обменного курса. Это разные режимы, предусматривающие разный уровень участия НБУ в балансировке валютного рынка. Переход к плавающему курсообразованию не является вопросом ближайшей перспективы. Это стратегическая цель, к которой НБУ будет двигаться очень постепенно, чтобы не подбить курсовую стойкость», — сказал он.
Согласно утвержденной стратегии, Национальный банк не предусматривает конкретные сроки перехода к гибкому курсу.
Они будут определяться следующими параметрами:
  • оценками инфляции и инфляционными ожиданиями;
  • уровнем международных резервов и устойчивостью валютного рынка;
  • процентными ставками в реальном измерении (включая уровень учетной ставки и привлекательность гривневых инструментов);
  • параметрами финансовой стабильности.
«НБУ ориентируется на предпосылки, а не на временные рамки. В последние месяцы есть существенный прогресс во всех этих направлениях, однако еще не все предпосылки сформированы в полной мере. Также продолжается основательная подготовительная работа», — подчеркнул замглавы Нацбанка.
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При режиме большей гибкости обменного курса Национальный банк и дальше будет активным игроком на валютном рынке, добавил Миколайчук. В частности, регулятор будет компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, который, очевидно, будет сохраняться еще долго (путем операций по продаже валюты на валютном рынке). Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны — не только ослабляться, но и укрепляться.
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«У многих участников рынка есть ожидание, что решение об изменении курсового режима будет принято во время наших традиционных заседаний правления по монетарным вопросам, вместе с решением об учетной ставке. В то же время НБУ не планирует принимать решение о переходе к большей гибкости курса на соответствующих заседаниях» , — сказал он.
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Замглавы Нацбанка подчеркнул: заседания Правления по монетарным вопросам проходят в соответствии с утвержденным календарным планом, а переходить к гибкости планируется при формировании соответствующих предпосылок, а не наступлении дат.
По материалам:
УНІАН
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