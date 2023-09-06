Доллар дорожает второй месяц подряд — НБУ — Finance.ua
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Доллар дорожает второй месяц подряд — НБУ

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Доллар дорожает второй месяц подряд — НБУ
Доллар дорожает второй месяц подряд — НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% - до 37,80 гривен. Доллар дорожает второй месяц подряд после падения в течение полугода.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,0%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек. Тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормальный и что регулятор отслеживает ситуацию.
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В середине августа курс доллара возобновил рост и подорожал примерно на гривну до 38,60 гривен. В конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц. Это привело к падению доллара и может привести к снижению курса до уровня 37,50 гривен за доллар.
По данным НБУ, спрос населения на валюту вырос в августе. Украинцы снова стали больше покупать долларов, чем продавать (на 150 млн долларов).

Справка Finance.ua:

  • большинство специалистов на украинском наличном рынке говорили, что курс доллара в дальнейшем будет увеличиваться или колебаться. Однако другие эксперты считают, что у НБУ есть значительные золото-валютные резервы, поэтому девальвация гривны не ожидается;
  • в прошлый понедельник НБУ увеличил лимит на покупку валюты для размещения на 3-месячных депозитах, а также разрешил покупать валюту онлайн без заморозки средств на депозите, что повлекло за собой мгновенный эффект укрепления наличного курса гривны. По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после такого решения структура покупки валюты населением изменилась в пользу безналичных денег.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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