Входим в осень. Гетманцев объяснил, что будет дальше с курсом гривны — Finance.ua

Входим в осень. Гетманцев объяснил, что будет дальше с курсом гривны
С начала года наличный курс гривны укрепился, а нынешние колебания — сезонные.
Об этом рассказал в интервью «Главкому» глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, он не видит каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов.
«Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а значительные объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне», — пояснил глава финансового комитета Рады.
Также, по мнению Гетманцева, незначительное ослабление официального курса гривны пока не является катастрофой.
«Это бы поддержало экспортеров и поступления в бюджет от импорта. Но, безусловно, регулятору виднее», — сказал глава финансового комитета Рады.
Справка Finance.ua:
- для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам;
- разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному 36,6 гривен, считает Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард»;
- в Украине курс доллара пересек рубеж в 38 гривен и, по прогнозам экспертов, он может колебаться. Но некоторые аналитики считают, что валюта может стоить 39 гривен уже в начале сентября.
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