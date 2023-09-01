Дефицит валюты увеличился: НБУ продал из резервов рекордный за полгода объем долларов — Finance.ua

Дефицит валюты увеличился: НБУ продал из резервов рекордный за полгода объем долларов Сегодня 10:43 — Валюта

Дефицит валюты увеличился: НБУ продал из резервов рекордный за полгода объем долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 продал на межбанковском валютном рынке 2,364 млрд долларов. Это самый большой объем с февраля текущего года.

Об этом сообщил НБУ

Всего с начала года НБУ для поддержки баланса на рынке продал 16,575 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Валютный рынок

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному — 36,9333 гривны за доллар (36,5686 гривны плюс 1%).

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Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.

«Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны — не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые», — сообщил он глава НБУ.

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