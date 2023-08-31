Спрос и предложение упали: Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке — Finance.ua
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Спрос и предложение упали: Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке

Валюта
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Спрос и предложение упали: Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке
Спрос и предложение упали: Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке
На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе падали как спрос, так и предложение долларов. НБУ увеличил интервенции по поддержанию баланса.
Об этом рассказал член Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«Существенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, даже несмотря на снижение спроса на нее, обусловило увеличение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке», — говорится в сообщении.
Соответственно, чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка увеличилась на прошлой неделе до 589 млн долларов США (по сравнению с 406 млн долларов США неделей ранее).

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По его словам, объем международных резервов остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.
«По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины, по данным Национального банка, достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США за месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта», — добавил Данилишин.

Справка Finance.ua:

  • для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам;
  • разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному 36,6 гривен.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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