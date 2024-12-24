Ethereum проиграл Solana по популярности среди блокчейн-разработчиков — Finance.ua

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Ethereum проиграл Solana по популярности среди блокчейн-разработчиков

Технологии&Авто
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Ethereum проиграл Solana по популярности среди блокчейн-разработчиков
Ethereum проиграл Solana по популярности среди блокчейн-разработчиков
Согласно отчету, опубликованному Electric Capital, впервые с 2016 года экосистема Solana привлекла больше разработчиков приложений на блокчейне, чем сеть Ethereum. Однако по общей активности разработчиков Ethereum все еще остается лидером.
В 2024 году сеть Solana избрали 7625 новых разработчиков, в сеть Ethereum перешли 6456 программистов. Активность в экосистеме Solana по сравнению с прошлым годом выросла на 83%, и в этом году она по нескольким показателям обогнала Ethereum: в марте она лидировала во время бума мемкоинов, а в октябре вырвалась вперед по объему сетевых комиссий в сутки.
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Общее количество новых разработчиков, работающих в криптографии по всему миру, в этом году составило 39 тысяч. Это на 7% меньше, чем в 2023 году, и почти вдвое меньше, чем в 2022 году, когда над криптовалютными проектами работало более 77 тысяч разработчиков.
Число разработчиков в сети Ethereum в этом году уменьшилось на 17%, но эфир все еще остается самым большим блокчейном по их общей активности. Быстрейшей экосистемой по увеличению числа программистов стал протокол рестейкинга Eigenlayer (увеличил количество штатных разработчиков на 130%).
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В целом по количеству разработчиков первое место занимает Азия. В 2024 году Индия привлекла больше всего новых разработчиков криптовалюты. Однако США все еще остаются страной № 1 с 19% долей разработчиков, что на 38% меньше, чем в 2015 году.
Криптоактивность включает все часовые пояса: транзакции со стейблкойнами стабильно активны, возрастая на 2−3% в течение рабочего времени в Азии, Европе и Африке. Пик торговли NFT приходится на рабочее время в Америке, а пик чеканки — на рабочее время в Азии. Это указывает на то, как разные части Земного шара тяготеют к разным вариантам использования.
По материалам:
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