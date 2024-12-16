Bitcoin достиг рекордных $106 000 после заявлений Трампа о создании резерва криптовалюты в США — Finance.ua
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Bitcoin достиг рекордных $106 000 после заявлений Трампа о создании резерва криптовалюты в США

Криптовалюта
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Bitcoin достиг рекордных $106 000 после заявлений Трампа о создании резерва криптовалюты в США
Bitcoin достиг рекордных $106 000 после заявлений Трампа о создании резерва криптовалюты в США
Биткоин достиг рекордной отметки более $106 000 после заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможности создания стратегического резерва биткоинов, аналогичного стратегическому нефтяному запасу.
Об этом пишет Reuters.
Ночью 16 декабря крупнейшая и известнейшая криптовалюта мира достигла отметки $106 533, а по состоянию на 9:30 по Киеву биткоин торгуется на уровне $105 180 (+3,41%). Между тем, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum выросла на 3,34% до $3 974.

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Дополнительный импульс для инвесторов дало включение компании MicroStrategy в технологический индекс Nasdaq 100. Это может привести к увеличению инвестиций в компанию, которая сосредоточена на приобретении биткоинов.
«Мы сделаем что-то большое для крипто, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-то другой, не только Китай, захватывали эту сферу. Мы хотим быть впереди», — заявил Трамп в интервью CNBC.
На вопрос о возможности создания резерва криптовалюты Трамп ответил: «Да, я думаю, что это возможно».
По материалам:
Forbes.ua
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