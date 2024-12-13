Сколько Украина получит средств в случае легализации рынка криптовалют — Finance.ua

Сколько Украина получит средств в случае легализации рынка криптовалют
Украина получила бы до 15 миллиардов в бюджет от легализации крипторынка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на исследование Global Ledger.
«Минцифра активно работает над проектом закона по легализации рынка криптоактивов в рамках рабочей группы при профильном комитете. Цель законопроекта — создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить понятные правила их налогообложения», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что украинцы составляют 2,5% общего вебтрафика пользователей в мире. Это показал анализ вебтрафика с 64 глобальных централизованных бирж (CEX) — включая 6 бирж, имеющих украинские корни.
Налоги от предоставления услуг в криптоотрасли для украинской аудитории за 2021−2024 годы могли бы составить 8,34 млрд гривен — при условии легализации криптоактивов в Украине.
От налогообложения криптодоходов граждан Украина могла бы получить от 1,31 млрд до 6,53 млрд дополнительных поступлений в госбюджет.
Благодаря легализации крипторынка украинские блокчейн-специалисты смогут работать в Украине, а государство привлекать иностранный капитал для поддержки экономики в условиях войны.
Напомним, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев прогнозирует, что в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.
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