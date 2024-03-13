Эстония предложила план помощи Украине на €120 миллиардов — Finance.ua

Эстония предложила план помощи Украине на €120 миллиардов Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Эстония предложила план помощи Украине на €120 миллиардов

В министерстве обороны Эстонии был разработан план помощи Украине на 120 млрд евро.

Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Euractiv

В Эстонии считают, что заимствование из национальных рынков или из национальных бюджетов — это «лучший способ дать Украине то, что ей нужно для победы в войне».

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Сейчас Эстония ищет 100 млрд евро для достижения этой цели.

Выделение 120 миллиардов евро ежегодно на военную помощь Украине — «это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну», — сказал Кусти Салм.

Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская Комиссия могла привлекать средства с финансовых рынков, тогда страны-члены ЕС выступали бы гарантами.

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В последние несколько месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной Эстонией.

«Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию „Рамштайн“, которая предоставляет военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составляло бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что сможет навязать рф сопротивление», — рассказал постоянный секретарь минобороны Эстонии.

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Салм подчеркнул: даже если эти средства начнут поступать в бюджеты сейчас, нужен почти год для обеспечения поставок Украине нужного уровня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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