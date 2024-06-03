Эстония поможет Украине в развитии энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Эстония поможет Украине в развитии энергетической инфраструктуры Сегодня 11:16 — Энергетика

Эстония поможет Украине в развитии энергетической инфраструктуры

Замминистра энергетики Украины Роман Андарак провел встречу с представителями эстонской делегации.

Стороны обсудили помощь эстонских партнеров в восстановлении объектов украинской энергетики после российских атак, а также направления сотрудничества для усиления гибкости и устойчивости энергосистемы. В частности, представители эстонской стороны подчеркнули, что готовы и дальше поддерживать украинский энергосектор.

В настоящее время прорабатывается вопрос доставки в Украину многотонной партии помощи.

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Роман Андарак поблагодарил Эстонию за уже оказанную помощь украинскому энергосектору, в том числе 15 грузов энергетического оборудования общим весом около 225 тонн (силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения). Замминистра ознакомил эстонскую сторону с текущей сложной ситуацией в энергосистеме после усиления массированных российских атак на энергосектор, рассказал о мерах по восстановлению поврежденных объектов и наращиванию генерирующих мощностей.

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Отдельное внимание во время встречи стороны уделили реализации проектов сотрудничества с Эстонским агентством развития сотрудничества (ESTDEV) по вопросам реконструкции энергетической инфраструктуры Украины.

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