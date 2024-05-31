Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения — Finance.ua

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения Сегодня 16:05 — Энергетика

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

Об этом сообщило издание «Экономическая Правда».

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт;

свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Справка Finance.ua:

ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно. По ее словам, при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход;

директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявлял, что обсуждался базовый вариант, согласно которому предусмотрен тариф 4,80 грн за киловатт-час для тех, кто потребляет более 100 кВт в месяц. Изменения тарифа для потребителей, потребляющих менее 100 кВт в месяц, не ожидались.



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Економічна Правда По материалам:

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