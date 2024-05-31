В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго Сегодня 12:46 — Энергетика

В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго

Отсутствие отключений света с 26 мая обусловлено выходом из ремонта двух атомных энергоблоков. Однако вскоре в ремонт выйдут другие мощности атомных электростанций, после чего ситуация изменится.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью ютуб-канала издания «Украинская правда», передает Укринформ.

По его словам, в последнюю неделю мая график почасовых отключений не применяется благодаря выходу из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций, однако это улучшение ситуации временное.

«Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которая у нас есть в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — сказал Кудрицкий.

Он напомнил, что из-за возобновившихся в марте массированных атак энергосистема потеряла много тепловых и гидрогенерирующих мощностей.

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Это создало дефицит производства электроэнергии. И мы не можем перекрыть этот дефицит даже достаточно большими объемами импорта электроэнергии", — пояснил глава Укрэнерго.

Кудрицкий также сообщил, что благодаря помощи международных партнеров Укрэнерго уже восстановило почти 90% своих объектов, поврежденных из-за массированных атак в отопительный сезон 2022−2023 годов. В то же время, он отметил, что привлечь поддержку позволили давние отношения Укрэнерго с донорами и хорошая репутация компании.

Укрінформ По материалам:

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