В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго — Finance.ua
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В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго

Энергетика
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В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго
В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится — Укрэнерго
Отсутствие отключений света с 26 мая обусловлено выходом из ремонта двух атомных энергоблоков. Однако вскоре в ремонт выйдут другие мощности атомных электростанций, после чего ситуация изменится.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью ютуб-канала издания «Украинская правда», передает Укринформ.
По его словам, в последнюю неделю мая график почасовых отключений не применяется благодаря выходу из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций, однако это улучшение ситуации временное.

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«Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которая у нас есть в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — сказал Кудрицкий.
Он напомнил, что из-за возобновившихся в марте массированных атак энергосистема потеряла много тепловых и гидрогенерирующих мощностей.
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Это создало дефицит производства электроэнергии. И мы не можем перекрыть этот дефицит даже достаточно большими объемами импорта электроэнергии", — пояснил глава Укрэнерго.
Кудрицкий также сообщил, что благодаря помощи международных партнеров Укрэнерго уже восстановило почти 90% своих объектов, поврежденных из-за массированных атак в отопительный сезон 2022−2023 годов. В то же время, он отметил, что привлечь поддержку позволили давние отношения Укрэнерго с донорами и хорошая репутация компании.
По материалам:
Укрінформ
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