В правительстве объяснили, почему уже несколько дней нет отключений света — Finance.ua

В правительстве объяснили, почему уже несколько дней нет отключений света
Пока плановые графики отключений не применяются, поскольку дефицит электроэнергии покрыли путем привлечения солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
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«Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет необходимость системно экономить электроэнергию», — сообщил он.
Если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, «Укрэнерго» вынуждено будет вернуться к графикам отключений.
Справка Finance.ua:
- НКРЭКУ увеличила предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью. Отмечается, что согласно решению НКРЭКУ вечерние часы пик прайс-кепы повысятся на 20%, ночью в отдельные часы — более чем в два раза.
- Кроме того, по данным СМИ, правительство с 1 июня планирует повысить тариф для бытовых потребителей, потребляющих в месяц свыше 100 кВт, с 2,64 до 4,8 грн/кВт. Для пользователей, потребляющих до 100 кВт в месяц, тариф может не измениться.
- Сейчас специалисты производят расчеты возможного нового тарифа. Прежде всего, они основываются на том, что новая цена должна быть посильной для украинцев;
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