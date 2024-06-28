Есть разные варианты: когда и на каких условиях могут продать ПриватБанк — Finance.ua

Есть разные варианты: когда и на каких условиях могут продать ПриватБанк Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

Есть разные варианты: когда и на каких условиях могут продать ПриватБанк

Правительство заинтересовано в продаже всего ПриватБанка или его части снизить долю государства на рынке. Но это целесообразно делать только после окончания войны.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

«Приватбанк относится к критической инфраструктуре. И очень важно, чтобы во время войны он находился в государственной собственности. А после войны Приватбанк может быть не государственным», — сказал он.

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Как отметил Заиграев, это не обязательно означает, что новый владелец будет более эффективен.

«Но если не приватизировать Приват, то очень большая часть банковского сектора останется в руках государства. И государство в первую очередь заинтересовано в приватизации банка», — считает банкир.

По его словам, у государственных предприятий склонность к риску ниже, чем у частных.

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«Руководители банка отвечают перед государством за те решения, которые мы принимаем. Для экономического развития приватизация ПриватБанка была бы очень неплохим решением. Вместе с тем модели приватизации могут быть разные. Не обязательно государство должно продавать все 100% принадлежащего ему банка. Посмотрите, К примеру, на банковский сектор Польши. Там крупнейшие банки имеют долю государства в капитале», — добавил Заиграев.

По его мнению, при продаже банка акционером будет принят тот вариант, который будет признан самым эффективным для экономики и госбюджета. «Сейчас говорить об этом рано. Но точно будут рассматриваться разные варианты», — сказал он.

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