ПриватБанк ищет нового председателя правления — Finance.ua

ПриватБанк ищет нового председателя правления Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

ПриватБанк ищет нового председателя правления

Набсовет ПриватБанка начал процесс отбора на должность Председателя Правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Наблюдательный совет ПриватБанка начинает процесс отбора на должность Председателя Правления. Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Герхард Бьош, Председатель Правления, за последние три года достиг чрезвычайных результатов в бизнесе в очень нестабильной и сложной среде, с рекордно высокими доходами, что позволило вернуть государству более 155 млрд грн, инвестированных во время национализации банка.

«Под его руководством в самые сложные для Украины годы банк расширил базу как физических, так и бизнес-клиентов и значительно укрепил позиции лидера на рынке», — добавили в банке.

Там добавляют, что с целью обеспечения непрерывности деятельности банка, создания прочной основы для эффективной работы Наблюдательный совет рассмотрел возможность избрания нового председателя правления на конкурсной основе.

Сообщается, что Герхард Бьош будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до перехода полномочий к новому председателю правления.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша главой правления банка в мае 2021 года.

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