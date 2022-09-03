Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь — Finance.ua
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Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь

Личные финансы
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Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь
Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь, www.freepik.com
Если владелец домохозяйства меняется, то он должен заключить договор о газоснабжении.
Как это сделать, рассказали в ГК «Нафтогаз Украины».
Что делать, если изменился владелец домохозяйства:
1. Соберите пакет необходимых документов:
  • ИНН (РНККНП);
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;
  • заявление о присоединении. Шаблон заявления можно найти по ссылке (выберите «Шаблон заявления-присоединения к условиям типового договора», нажмите «Word» и загрузите документ на ваш ПК). После загрузки заявление следует распечатать и заполнить.
2. Передайте собранный пакет документов одним из удобных для вас способов:
  • отсканируйте или сделайте четкие фото каждого документа и отправьте на электронную почту client@gas.ua;
  • пришлите копии документов по почте в следующий адрес: 25009, г. Кропивницкий, получатель "ООО «ГК «Нафтогаз Украины»;
  • обратитесь в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. Кроме указанных документов, возьмите с собой паспорт или ID-карту.
«Обращаем ваше внимание, что отправленные документы обрабатываются поочередно. Просмотреть внесенные изменения вы сможете в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ», — добавили в «Нафтогазе».

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики Украины разъяснило, на какие услуги предоставляется субсидия гражданам;
  • после того, как ряд областных газоснабжающих компаний стали банкротами, более 10 млн абонентов автоматически перевели на обслуживание в «Нафтогаз». Но передавать показания газовых счетчиков украинцы обязаны облгазам, что часто приводит к путанице и завышенным суммам в платежках. Но некоторые клиенты «Нафтогаза» могут передавать их непосредственно сразу компании-поставщику;
  • в «Нафтогазе» также ответили, почему в платежках за газ нет показаний счетчика.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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