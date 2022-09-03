Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь — Finance.ua

Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь Сегодня 09:22 — Личные финансы

Если изменился владелец домохозяйства: в «Нафтогазе» рассказали, что нужно сделать в первую очередь, www.freepik.com

Если владелец домохозяйства меняется, то он должен заключить договор о газоснабжении.

Как это сделать, рассказали в ГК «Нафтогаз Украины».

Что делать, если изменился владелец домохозяйства:

1. Соберите пакет необходимых документов:

ИНН (РНККНП);

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

заявление о присоединении. Шаблон заявления можно найти по ссылке (выберите «Шаблон заявления-присоединения к условиям типового договора», нажмите «Word» и загрузите документ на ваш ПК). После загрузки заявление следует распечатать и заполнить.

2. Передайте собранный пакет документов одним из удобных для вас способов:

отсканируйте или сделайте четкие фото каждого документа и отправьте на электронную почту client@gas.ua;

пришлите копии документов по почте в следующий адрес: 25009, г. Кропивницкий, получатель "ООО «ГК «Нафтогаз Украины»;

обратитесь в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. Кроме указанных документов, возьмите с собой паспорт или ID-карту.

«Обращаем ваше внимание, что отправленные документы обрабатываются поочередно. Просмотреть внесенные изменения вы сможете в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ», — добавили в «Нафтогазе».

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики Украины разъяснило, на какие услуги предоставляется субсидия гражданам;

после того, как ряд областных газоснабжающих компаний стали банкротами, более 10 млн абонентов автоматически перевели на обслуживание в «Нафтогаз». Но передавать показания газовых счетчиков украинцы обязаны облгазам, что часто приводит к путанице и завышенным суммам в платежках. Но некоторые клиенты «Нафтогаза» могут передавать их непосредственно сразу компании-поставщику;

в «Нафтогазе» также ответили, почему в платежках за газ нет показаний счетчика.



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