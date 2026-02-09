0 800 307 555
Если ИИ окажется «пузырем»: оценка рисков от НБУ

52
По мнению НБУ, в случае "пузыря" на рынке ИИ, наиболее уязвимой будет экономика США
Национальный банк Украины в Инфляционном отчете оценил потенциальные возможности развития рынка искусственного интеллекта.

Опасения относительно «пузыря» на рынке США

Стремительный рост стоимости американских компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии искусственного интеллекта, усилил дискуссии о возможном формировании спекулятивного пузыря на фондовом рынке США. Регулятор отмечает — на эти риски все чаще указывают не только инвесторы, но и международные финансовые организации и регуляторы.
Если интерес к ИИ-проектам резко снизится, это может пошатнуть глобальные финансовые рынки и замедлить мировой экономический рост. Наиболее уязвимой в таком сценарии будет оставаться экономика США. В то же время, негативный эффект может распространиться и на отдельные страны Юго-Восточной Азии, где сосредоточены производственные мощности и цепи поставок для развития ИИ-инфраструктуры.

Потенциальные последствия для Украины

Для большинства других стран, в частности, влияние возможных проблем в секторе ИИ, по оценке НБУ, будет преимущественно косвенным. Он может проявиться из-за более жестких финансовых условий и уменьшения внешнего спроса.
НБУ отмечает, что прямое давление от краха рынка ИИ на валютный рынок, финансовую систему или экономику в целом, вероятно, будет оставаться ограниченным.
Несмотря на это, вторичные эффекты потенциальной нестабильности могут быть более ощутимыми. В неблагоприятных условиях они способны требовать ответной реакции со стороны монетарной политики Национального банка Украины.
Ранее мы сообщали, что Уолл-стрит чувствует, что «пузырь ИИ» надувается — и готовится к «взрыву».
Светлана Вышковская
