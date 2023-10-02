Еще одна страна ЕС присоединилась к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами — Finance.ua

Еще одна страна ЕС присоединилась к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами
К концу дня понедельника Болгария приостановит въезд российских автомобилей на территорию страны.
Об этом заявил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов в программе «День начинается» на БНТ, пишет Tribune.
«Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну», — сказал Златанов.
Он отметил, что для грузовиков такой запрет действует уже несколько месяцев.
Златанов не уточнил, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но подчеркнул, что их немного.
На данный момент страны Балтии запретили въезд авто с номерами рф.
Также аналогичное решение было принято Польшей, Финляндией и Норвегией.
Это произошло после того, как Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в россию или из россии. В ЕК уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли личными вещами путешественников.
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