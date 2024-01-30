Еще один облэнерго начал отключать свет должникам, выполняя распоряжение Кабмина — Finance.ua

Еще один облэнерго начал отключать свет должникам, выполняя распоряжение Кабмина Сегодня 16:36 — Энергетика

Еще один облэнерго начал отключать свет должникам, выполняя распоряжение Кабмина

Оператор системы распределения «Львовоблэнерго» начал отключать электроэнергию людям, которые сформировали долги за электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя «Львовоблэнерго» Галину Петрушко.

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По ее словам, компания получила от поставщика электроэнергии письма о прекращении энергообеспечения должникам. Ориентировочно на Львовщине около 2 тыс. бытовых должников, которых должны отключить.

«На сегодняшний день все должники получили предупреждение заказными письмами. Поэтому у людей есть время все же оплатить долг, чтобы не было до этого отключения. Это очень важный момент», — сказала она.

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Петрушко добавила, что отключение от электроснабжения — это довольно сложный для потребителя процесс, который может длиться некоторое время. То есть, не будет таких ситуаций, когда в день отключения будет сразу остановка электроснабжения.

Она объяснила, что после отключения будет сформирован счет на повторное включение и в течение 3−5 дней с момента, когда потребитель рассчитается с долгами «Львовоблэнерго» сможет подключить потребителя к электроснабжению.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к должникам все же погасить этот долг и не создавать таких некомфортных ситуаций, тем более в зимнее время», — подчеркнула она.

Напомним, ранее «Винницаоблэнерго» начала отключать должников за свет во исполнение приказа Правительства.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.

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