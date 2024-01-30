Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году

Энергетика
5
Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году
Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году
В 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако, диапазон цены может составлять 3,5−4 грн.
Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
«В этом году цену за киловатт до 6 грн мы точно не увидим. 3,5−4 грн, таков будет диапазон цены. Депутат Нагорняк вспомнил, что в конце сентября было письмо, которое признали в Госдепартаменте США, что есть требование поднять тариф, чтобы он отвечал рыночной цене», — отметил эксперт.
По его словам, в условиях войны снижение доходов и безработица будет неправильным решением повышать тарифы. Это приведет к росту долгов населения.
Стоит отметить, что стоимость электроэнергии для населения составляет 2,64 грн/кВт-час.
Член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк 29 января заявил, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть менее 6 грн.
В то же время Кабинет министров отменил мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей. Первые отключения запланированы с 29 января.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.