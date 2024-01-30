Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году — Finance.ua

Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году Сегодня 20:29 — Энергетика

Эксперт рассказал, на сколько может подорожать электроэнергия в этом году

В 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако, диапазон цены может составлять 3,5−4 грн.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

«В этом году цену за киловатт до 6 грн мы точно не увидим. 3,5−4 грн, таков будет диапазон цены. Депутат Нагорняк вспомнил, что в конце сентября было письмо, которое признали в Госдепартаменте США, что есть требование поднять тариф, чтобы он отвечал рыночной цене», — отметил эксперт.

По его словам, в условиях войны снижение доходов и безработица будет неправильным решением повышать тарифы. Это приведет к росту долгов населения.

Стоит отметить, что стоимость электроэнергии для населения составляет 2,64 грн/кВт-час.

Член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк 29 января заявил, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть менее 6 грн.

В то же время Кабинет министров отменил мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей. Первые отключения запланированы с 29 января.

УНІАН По материалам:

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