«Третья платежка» за газ — украинцев предупреждают о трудностях Сегодня 13:48 — Личные финансы

«Третья платежка» за газ — украинцев предупреждают о трудностях

В 2024 году украинцам с газовым оборудованием начнут поступать счета не только за потребленный газ и доставку, но и за техническое обслуживание систем газоснабжения. Эксперты предупредили, какие трудности могут возникнуть с введением новой услуги.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на эксперта энергорынка Олега Попенко.

Зачем необходимо техобслуживание систем газоснабжения

Ожидается, что техобслуживание газовых сетей специалисты будут проводить раз в пять лет, если «возраст» дома меньше 25 лет, и раз в три года, если больше 25-ти.

По словам Олега Попенко, с 2020 года граждане фактически не платили за обслуживание газовых сетей многоэтажек, поэтому обслуживание не производилось. Из-за этого были единичные случаи взрывов в домах и гибели людей. В 2020 году насчитывалось до пяти таких смертельных взрывов по стране.

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Ранее за системы газоснабжения в многоэтажках отвечали те, у кого были на балансе (ЖКХ, ОСМД, управленческие компании), а теперь можно будет привлечь местного оператора сетей или другую компанию. В случае, если совладельцы домов не заключат соответствующие договоры, их автоматически присоединят к местным филиалам «Газсетей».

В то же время возможна правовая коллизия, ведь во время войны проведение общего собрания совладельцев многоквартирных домов преимущественно невозможно, поскольку официально насчитывается 13−14 миллионов беженцев и внутренних переселенцев.

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«Если брать тех людей, которые проживают в многоквартирных домах, то их там максимум 40−50%. Конечно, большинство из них этого физически не сделают. То есть большинство автоматически перейдет в местные филиалы „Газсетей“. К тому же представьте себе проведение общих собраний в домах, где нет ОСМД. Должен быть уполномоченный человек, который должен подписывать эти договоры, но его невозможно определить без общего собрания. Поэтому вновь возникает правовая коллизия», — отметил эксперт.

Сколько будет стоить услуга техобслуживания

Цены на техобслуживание газовых сетей на одного потребителя могут варьироваться от 50 до 1,5 тыс. гривен. Стоимость будет зависеть от длины газовых сетей дома и числа абонентов. То есть в домах на 8, 12 или 40 квартир с одинаковой длиной газовых сетей будет разная цена на одного человека.

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«Это очень сложные расчеты, потому что учитывают высоту дома. На дом в 3 этажа — одна расценка. На дом в 5 этажей — другая расценка. Расчеты можно посмотреть на сайте НКРЭКУ», — сообщил Попенко.

Кто будет нести ответственность за независимое обслуживание

Также эксперт убежден, что проверяющие не будут нести ответственность за свою работу. То есть капитальный или текущий ремонт не будет входить в стоимость техобслуживания. Расходы лягут на плечи простых граждан.

«По-моему, никакой ответственности „Газсети“ нести не будут. Они будут проводить обследование газовых сетей, но капитальный или текущий ремонт не входит в эту стоимость. Для этого отдельно нужно будет собрать средства и найти компанию, которая проведет ремонт. И там также неизвестны сроки», — добавил Олег Попенко.

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