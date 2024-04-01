ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы — Finance.ua
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ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы

Технологии&Авто
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ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы
ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы, Фото: esa.int
Европейское космическое агентство и южнокорейская компания Samsung совместно разработали часы Galaxy Time, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы.
Об этом говорится в пресс-релизе ESA.
«Вместе с ESA, одним из крупнейших игроков в сфере космических путешествий, мы разработали циферблат, который предлагает пользователям Samsung Galaxy новый уникальный способ исследовать нашу Солнечную систему», — заявил вице-президент Samsung Electronics по маркетингу в Германии Марио Винтер.
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Отмечается, что эти часы показывают не только время на Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, но и на Земле.
Кроме того, они помогают пользователю увидеть точное расположение планет и расстояния до Земли благодаря данным ESA в реальном времени.
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Чтобы обеспечить максимальную точность, компания Samsung тесно сотрудничала с экспертами ESA. Они помогли со всеми фактами и статистикой, включая расчет времени на планетах с разной длиной дня до Земли. Например, сутки на Венере длятся 243 земных дня.
Galaxy Time показывает местное время на выбранной планете, а также другие интересные факты, такие как количество спутников и даже то, какая погода сейчас на этой планете.
По материалам:
Укрінформ
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