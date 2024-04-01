ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы — Finance.ua

ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы 01.04.2024, 01:37 — Технологии&Авто

ESA и Samsung разработали часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы, Фото: esa.int

Европейское космическое агентство и южнокорейская компания Samsung совместно разработали часы Galaxy Time, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы.

Об этом говорится в пресс-релизе ESA

«Вместе с ESA, одним из крупнейших игроков в сфере космических путешествий, мы разработали циферблат, который предлагает пользователям Samsung Galaxy новый уникальный способ исследовать нашу Солнечную систему», — заявил вице-президент Samsung Electronics по маркетингу в Германии Марио Винтер.

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Отмечается, что эти часы показывают не только время на Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, но и на Земле.

Кроме того, они помогают пользователю увидеть точное расположение планет и расстояния до Земли благодаря данным ESA в реальном времени.

Чтобы обеспечить максимальную точность, компания Samsung тесно сотрудничала с экспертами ESA. Они помогли со всеми фактами и статистикой, включая расчет времени на планетах с разной длиной дня до Земли. Например, сутки на Венере длятся 243 земных дня.

Galaxy Time показывает местное время на выбранной планете, а также другие интересные факты, такие как количество спутников и даже то, какая погода сейчас на этой планете.

Укрінформ По материалам:

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