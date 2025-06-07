ЕС запустит приложение для проверки возраста, чтобы усилить защиту несовершеннолетних в интернете — Finance.ua

ЕС запустит приложение для проверки возраста, чтобы усилить защиту несовершеннолетних в интернете 07.06.2025, 01:21 — Технологии&Авто

ЕС запустит приложение для проверки возраста, чтобы усилить защиту несовершеннолетних в интернете

В июле Европейский Союз запустит новое приложение для проверки возраста, которое поможет усилить защиту несовершеннолетних в Интернете, не раскрывая их личные данные платформам.

Об этом пишет Financial Times.

Цель

Отмечается, что это приложение будет способствовать более эффективному выполнению правил, обязывающих онлайн-платформы защищать детей.

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Приложение станет предшественником европейского цифрового идентификационного кошелька, запуск которого запланирован на 2026 год.

Главным его преимуществом является проверка возраста без необходимости передавать личную информацию пользователей платформам.

Также рассматривается внедрение настроек конфиденциальности для детских аккаунтов по умолчанию, чтобы снизить риск нежелательных контактов с незнакомцами в Интернете.

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«Защита несовершеннолетних — для нас очень важный приоритет, и мы будем принимать больше мер в этом направлении», — отметила руководитель ЕС по технологиям Генна Вирккунен и почеркнула, что ожидает больше инициативы от самих технологических компаний.

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