ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд — Finance.ua
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ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд

Казна и Политика
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ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд
ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд
Европейский Союз во вторник выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен рассказала о перерасчете Киеву еще 1,5 миллиарда евро в своем Twitter. Она подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.
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Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из в общем 18 млрд евро Украина получила в январе.
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Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.
Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только при выполнении взятых обязательств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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