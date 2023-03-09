В НАТО назвали сумму оказанной Украине помощи от союзников за год войны — Finance.ua

В НАТО назвали сумму оказанной Украине помощи от союзников за год войны Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В НАТО назвали сумму оказанной Украине помощи от союзников за год войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-союзниц 8 марта.

«Союзники НАТО за последний год оказали Украине военную и финансово-экономическую поддержку на около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов — военная помощь», — заявил Йенс Столтенберг.

Читайте также Сколько Украина получит от МВФ и стран-партнеров уже в этом году

Он также подчеркнул необходимость увеличивать производство боеприпасов и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече. Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады и передавать их Украине.

«Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей — и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки разных видов боеприпасов и складов для боеприпасов», — сообщил Столтенберг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.