ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро — Finance.ua

ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро Сегодня 15:45 — Казна и Политика

ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро

Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро.

Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова (Eva Hrncirova).

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«Я хочу объявить о новом гуманитарном пакете для Украины, потому что там, где россия разрушает и причиняет боль, Евросоюз помогает. Поэтому с продолжением российской агрессии против Украины мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь, и в середине зимы мы поддержим украинский народ 148 млн евро гуманитарной помощи», — объявила она.

При этом Хрнцирова детализировала, что из этих 148 млн евро 140 млн будет направлено непосредственно для Украины и 8 млн евро — для Молдовы, которая принимает украинских беженцев.

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«Мы возместим расходы на здравоохранение, жилье, образование, некоторые медицинские и другие потребности в середине зимы», — пояснила представительница Европейской Комиссии.

Хрнцирова также сообщила, что в настоящее время в Киеве находится европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лябиб, где она проводит встречи с украинскими официальными лицами.

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