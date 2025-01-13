ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро — Finance.ua
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ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро

Казна и Политика
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ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро
ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро
Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро.
Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова (Eva Hrncirova).
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«Я хочу объявить о новом гуманитарном пакете для Украины, потому что там, где россия разрушает и причиняет боль, Евросоюз помогает. Поэтому с продолжением российской агрессии против Украины мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь, и в середине зимы мы поддержим украинский народ 148 млн евро гуманитарной помощи», — объявила она.
При этом Хрнцирова детализировала, что из этих 148 млн евро 140 млн будет направлено непосредственно для Украины и 8 млн евро — для Молдовы, которая принимает украинских беженцев.
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«Мы возместим расходы на здравоохранение, жилье, образование, некоторые медицинские и другие потребности в середине зимы», — пояснила представительница Европейской Комиссии.
Хрнцирова также сообщила, что в настоящее время в Киеве находится европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лябиб, где она проводит встречи с украинскими официальными лицами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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