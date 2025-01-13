ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро — Finance.ua

ЕС выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 148 млн евро
Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро.
Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова (Eva Hrncirova).
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«Я хочу объявить о новом гуманитарном пакете для Украины, потому что там, где россия разрушает и причиняет боль, Евросоюз помогает. Поэтому с продолжением российской агрессии против Украины мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь, и в середине зимы мы поддержим украинский народ 148 млн евро гуманитарной помощи», — объявила она.
При этом Хрнцирова детализировала, что из этих 148 млн евро 140 млн будет направлено непосредственно для Украины и 8 млн евро — для Молдовы, которая принимает украинских беженцев.
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«Мы возместим расходы на здравоохранение, жилье, образование, некоторые медицинские и другие потребности в середине зимы», — пояснила представительница Европейской Комиссии.
Хрнцирова также сообщила, что в настоящее время в Киеве находится европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лябиб, где она проводит встречи с украинскими официальными лицами.
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