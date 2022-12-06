ЕС выделяет €1,2 миллиарда на развитие вооружения и обороны Европы — Finance.ua

ЕС выделяет €1,2 миллиарда на развитие вооружения и обороны Европы Сегодня 17:21 — Мир

ЕС выделяет €1,2 миллиарда на развитие вооружения и обороны Европы

Европейская комиссия объявила о решении провести значительные инвестиции в сферу оборонных исследований по ключевым направлениям развития вооружения и техники, на что будет израсходована сумма в 1,2 миллиарда евро.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской Комиссии

«Европейская комиссия приняла инвестиции в объеме около 1,2 миллиарда евро в совместные проекты оборонных исследований и развития и первые решения по финансированию 61-го проекта при поддержке Европейского оборонного фонда (EDF). По этому решению ЕС финансирует проекты по развитию современных оборонных способностей, в частности, боевых самолетов следующего поколения, бронированных машин и кораблей, а также критически важных технологий в космосе, кибернетической безопасности, военных „облачных“ технологий, полупроводников и медицинских средств противодействия», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, исследования будут касаться развития военных технологий, в частности, за счет их интеграции с квантовыми технологиями и новыми материалами.

Наибольшую сумму получат исследования в сфере воздушного боя — 190 миллионов евро, значительное финансирование будет направлено также на исследования, касающиеся боевых действий на суше (около 155 миллионов евро), морского боя (около 103 миллионов евро), воздушной и противоракетной обороны (около 100 миллионов евро).

На проекты, связанные с развитием космических технологий, направляется сумма в 50 млн евро, еще 38 млн евро будут инвестированы в развитие кибернетической защиты.

Как отмечает Еврокомиссия, с научными учреждениями, представителями промышленности и малого и среднего бизнеса, которые вовлекаются в исследовательские консорциумы, будут подписаны соответствующие грантовые соглашения, после чего эти проекты должны принести практические результаты. Главной целью этих инвестиций является поддержка конкурентоспособности европейской оборонной индустрии и обеспечение вооруженных сил европейских стран ключевыми технологиями, необходимыми для усиления безопасности Европейского Союза.

Как уже сообщалось, еще до начала российской военной агрессии против Украины ЕС начал ключевые реформы по усилению собственной стратегической автономии в сфере безопасности. В частности, это касалось создания программы оборонных исследований PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество. — Ред.), создания Европейского оборонного фонда. ЕС принял Стратегический компас, определяющий координацию между странами-членами в сфере обороны и безопасности. Все эти меры, как неоднократно подчеркивали официальные лица ЕС, не направлены на конкуренцию с НАТО, но преследуют цель его усиления за счет увеличения оборонных возможностей стран ЕС, одновременно являющихся членами Североатлантического Альянса.

После начала российской агрессивной войны против Украины практически все страны ЕС увеличили финансирование в сферу обороны и начали оказывать Украине практическую и материальную помощь, в том числе — в поставках оружия и боеприпасов для отражения российского нападения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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