В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги — Finance.ua
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В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги

Казна и Политика
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В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги
В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги
В Верховной Раде решили внести изменения в госбюджет Украины на 2022 год и увеличить расходы на оборону.
Депутаты зарегистрировали законопроект № 8233, предлагающий изменить целевое назначение средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Суть законопроекта заключается в изменении характера расходов. Так, если сейчас средства можно тратить на восстановление жилья, инфраструктуры, различные компенсации, покупку товаров и услуг мирного назначения, редакция предлагаемого документа ограничивает все расходы фонда исключительно на оборонные нужды и согласовываются с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
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Изменение в целевом назначении фонда нардеп объясняет ростом военных расходов, превзошедших в этом году все расходы государства, которые планировались в бюджете на 2022 год еще до российского вторжения.
«Если мы не хотим еще больше печатать гривну, имеющиеся доходы от национализации мы должны тратить только на оборону, а не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги», — резюмирует народный депутат.
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Сам Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, куда должны уйти средства от национализации, был создан в октябре.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на военные нужды летом бюджет тратил около 130 млрд грн, а послевоенное восстановление Украины оценивается в сотни миллиардов долларов.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Телеграф
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