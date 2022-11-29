В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги — Finance.ua

В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги Вчера 09:46 — Казна и Политика

В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги

В Верховной Раде решили внести изменения в госбюджет Украины на 2022 год и увеличить расходы на оборону.

Депутаты зарегистрировали законопроект № 8233, предлагающий изменить целевое назначение средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Суть законопроекта заключается в изменении характера расходов. Так, если сейчас средства можно тратить на восстановление жилья, инфраструктуры, различные компенсации, покупку товаров и услуг мирного назначения, редакция предлагаемого документа ограничивает все расходы фонда исключительно на оборонные нужды и согласовываются с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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Изменение в целевом назначении фонда нардеп объясняет ростом военных расходов, превзошедших в этом году все расходы государства, которые планировались в бюджете на 2022 год еще до российского вторжения.

«Если мы не хотим еще больше печатать гривну, имеющиеся доходы от национализации мы должны тратить только на оборону, а не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги», — резюмирует народный депутат.

Сам Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, куда должны уйти средства от национализации, был создан в октябре.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на военные нужды летом бюджет тратил около 130 млрд грн, а послевоенное восстановление Украины оценивается в сотни миллиардов долларов.

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