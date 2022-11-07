Отчужденные предприятия будут работать на оборонные нужды 24/7 — Шмыгаль Сегодня 16:59 — Казна и Политика

Пять отчужденных в пользу государства стратегических предприятий — «Укрннафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич» и «Запорожтрансформатор» — будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, передает Интерфакс-Украина

«Акции пяти предприятий — „Укрнафта“, „Укртатнафта“, „АвтоКрАЗ“, „Мотор Сич“ и „Запорожтрансформатор“ — стали военным имуществом, перешли в управление Министерства обороны. По состоянию на сегодняшний день акции принудительно отчуждены в собственность государства. Это произошло исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства», — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашего государства в военное время. Предприятия стратегически важны и поставляют продукцию, которая критически необходима для нужд армии.

«Они должны работать 24/7 для нужд нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что работающие на этих предприятиях продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства.

«Те, которые не работали на сегодняшний день, их работа будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе. Потенциал будет использоваться полностью», — добавил премьер.

Напомним, НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Економічна Правда По материалам:

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