Отчужденные предприятия будут работать на оборонные нужды 24/7 — Шмыгаль — Finance.ua
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Отчужденные предприятия будут работать на оборонные нужды 24/7 — Шмыгаль

Казна и Политика
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Пять отчужденных в пользу государства стратегических предприятий — «Укрннафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич» и «Запорожтрансформатор» — будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
«Акции пяти предприятий — „Укрнафта“, „Укртатнафта“, „АвтоКрАЗ“, „Мотор Сич“ и „Запорожтрансформатор“ — стали военным имуществом, перешли в управление Министерства обороны. По состоянию на сегодняшний день акции принудительно отчуждены в собственность государства. Это произошло исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства», — подчеркнул глава правительства.
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Он добавил, что эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашего государства в военное время. Предприятия стратегически важны и поставляют продукцию, которая критически необходима для нужд армии.
«Они должны работать 24/7 для нужд нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства заверил, что работающие на этих предприятиях продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства.
«Те, которые не работали на сегодняшний день, их работа будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе. Потенциал будет использоваться полностью», — добавил премьер.
Напомним, НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.
По материалам:
Економічна Правда
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