«Укрнафта», «Мотор Сич» и другие предприятия переходят в собственность государства — СМИ Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства, пишет «Укрправда».

Собеседники ЭП в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарные акционеры «Укрнафты» рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК «Нафтогаз» до этого принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.

В «Укртатнафте» днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Остальные — у НАК «Нафтогаз». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

До недавнего времени владельцем «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, продавший в 2017 году 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности, по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями «Мотор Сичи» были заблокированы, а впоследствии — арестованы. Богуслаева в октябре арестовали, обвинив в государственной измене.

Компания «АвтоКрАЗ» входит в группу «Финансы и кредит» беглого олигарха Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

«Запорожтрансформатор» — предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.

Економічна Правда По материалам:

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