ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов — Finance.ua

ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов Сегодня 10:32

ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов

В рамках программы Seeds of Bravery Европейский инновационный совет выделит 20 млн евро для поддержки украинских стартапов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в рамках программы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета будет выделено 20 миллионов евро на поддержку украинской технологической экосистемы.

«Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить €12 миллионов грантового финансирования. В фокусе — Deep Tech-разработки», — говорится в сообщении.

Программа предоставляет 5 видов поддержки с возможностью привлечь до €60 тысяч одному стартапу:

Innovation Services (до 10 тыс. евро);

Entrepreneurship (до 25 тыс. евро);

Deep Tech Incubation (до 25 тыс. евро);

Rebuilding Ukraine (до 25 тыс. евро);

Deep Tech Scale-Up (до 50 тыс. евро).

В министерстве добавляют, что уже сейчас вы можете присоединиться и получить грант в €10 тысяч. Эти деньги можно будет направить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста.

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Кроме этого, участники пройдут обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть.

Больше узнать об условиях отбора и подать заявку можно здесь

Економічна Правда По материалам:

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