ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов — Finance.ua

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ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов

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ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов
ЕС выделит 20 миллионов евро для поддержки украинских стартапов
В рамках программы Seeds of Bravery Европейский инновационный совет выделит 20 млн евро для поддержки украинских стартапов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что в рамках программы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета будет выделено 20 миллионов евро на поддержку украинской технологической экосистемы.
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«Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить €12 миллионов грантового финансирования. В фокусе — Deep Tech-разработки», — говорится в сообщении.
Программа предоставляет 5 видов поддержки с возможностью привлечь до €60 тысяч одному стартапу:
  • Innovation Services (до 10 тыс. евро);
  • Entrepreneurship (до 25 тыс. евро);
  • Deep Tech Incubation (до 25 тыс. евро);
  • Rebuilding Ukraine (до 25 тыс. евро);
  • Deep Tech Scale-Up (до 50 тыс. евро).
В министерстве добавляют, что уже сейчас вы можете присоединиться и получить грант в €10 тысяч. Эти деньги можно будет направить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста.
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Кроме этого, участники пройдут обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть.
Больше узнать об условиях отбора и подать заявку можно здесь.
По материалам:
Економічна Правда
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