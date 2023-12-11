$27 млрд в небытие: в этом году обанкротились 3200 стартапов (исследование) — Finance.ua
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$27 млрд в небытие: в этом году обанкротились 3200 стартапов (исследование)

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$27 млрд в небытие: в этом году обанкротились 3200 стартапов (исследование)
$27 млрд в небытие: в этом году обанкротились 3200 стартапов (исследование)
The New York Times со ссылкой на данные стартап-трекера PitchBook сообщает, что 3200стартапов, потерпевших неудачу в этом году, вместе привлекли $27 млрд. Излагаем главное.

Что произошло

$27 млрд венчурного финансирования в небытие — примерно столько привлекли 3200 стартапов, потерпевших неудачу в этом году, по данным PitchBook. Это близко к сумме, привлеченной стартапами от венчурного капитала в третьем квартале 2023 года — $29,8 млрд, согласно данным аудиторской компании EY.
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Однако цифра $27,2 млрд, скорее всего, не отражает истинного масштаба потери денег, поскольку многие компании терпят неудачу непублично. И, что особенно важно, эта цифра не включает большие потери публичных компаний или поглощенных компаний. К примеру, коворкинг-компания WeWork привлекла более $11 млрд в свой IPO, а в ноябре подала заявление о банкротстве.
А помните стартап по предоставлению финансовой помощи студентам Frank? JPMorgan приобрел его в 2021 году за $175 млн, а в январе стартап закрыли из-за мошенничества с данными о клиентах.

Почему так

Нынешние проблемы стартапов Том Ловерро, генеральный партнер инвестиционной компании IVP, называет массовым вымиранием стартапов. Эти проблемы частично связаны с уменьшением финансирования. По сравнению с 2022 годом наблюдается засуха в венчурном финансировании: за первые девять месяцев этого года было привлечено $104,5 млрд против $183,9 млрд за аналогичный период прошлого года, согласно данным EY.
По материалам:
vctr.media
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