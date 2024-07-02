ЕС возобновил пошлины на яйца и сахар из Украины — Finance.ua

ЕС возобновил пошлины на яйца и сахар из Украины Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Евросоюз со 2 июля ввел защитные пошлины для яиц и сахара из Украины из-за превышения объемов импорта.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии.

Сообщается, что это произошло, несмотря на утверждение украинского правительства, что у ЕС нет таких планов в ближайшее время.

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ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне его задействовали впервые в отношении украинского овса. Сейчас под его действие попали еще два наименования.

Новый механизм предохранителей предусматривает, что так называемый «экстренный тормоз» для семи сельскохозяйственных товаров автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

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Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонн и 262 652,68 тонн соответственно.

Поскольку импорт яиц и сахара из Украины уже с начала года превышает объемы, установленные тарифной квотой, дополнительный импорт будет с пошлинами.

Українська правда По материалам:

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