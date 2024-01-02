ЕС усиливает борьбу с налоговым мошенничеством — заработает новая система финансового контроля Сегодня 12:50 — Мир

ЕС усиливает борьбу с налоговым мошенничеством — заработает новая система финансового контроля

Европейский Союз с 1 января применяет новые, более скоординированные и жесткие правила мониторинга трансграничных переводов, направленных на борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями вокруг НДС.

Такая информация обнародована на сайте комиссии.



«Новые правила прозрачности вступают в силу с 1 января этого года, что поможет странам-членам ЕС сломать (систему) мошенничества вокруг налога на добавленную стоимость (НДС, англ. VAT — Value-Added Tax. — Ред.). Новые правила будут предоставлять налоговым администрациям стран-членов информацию о платежах, что облегчит выявление мошенничества с НДС, с особым фокусом внимания на электронной коммерции, которая особенно уязвима для злоупотреблений и мошенничества вокруг НДС», — говорится в сообщении.

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В качестве примера такого мошенничества Еврокомиссия приводит случаи электронных торгов, когда продавец физически находится за пределами ЕС, и осуществляет продажи на рынке ЕС без соответствующей регистрации на его территории, или занижает реальную стоимость товаров во время электронных торгов. Новые правила предоставляют налоговым структурам в странах ЕС дополнительные инструменты для выявления и пресечения такого противоправного поведения.

Новая система финансового контроля отводит ключевую роль учреждениям, которые осуществляют платежи, таким как банки, карточные платежные системы, другие платежные институты и системы денежных почтовых переводов, на которые приходится около 90 процентов всего объема электронных продаж на территории ЕС.

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С 1 января эти финансовые учреждения будут обязаны проводить плотный мониторинг трансграничных платежей и с 1 апреля передавать налоговым органам стран ЕС информацию о субъектах, которые совершили более 25 трансграничных переводов в течение одного квартала. Эта информация будет сосредотачиваться в новой базе данных, созданной Европейской комиссией (Центральная электронная система платежной информации — CESOP), где она будет накапливаться, обрабатываться и проходить перекрестные сверки с другими базами данных.

Вся информация, обобщенная в рамках CESOP, будет передаваться странам-членам через специализированную сеть по борьбе с мошенничеством (Eurofisc), которая была создана еще в 2010 году. Должностные лица этой сети имеют полномочия принимать меры на национальном уровне, включая подачу запросов на информацию, проведение аудита или перерегистрацию номеров НДС. Такие меры, по мнению Еврокомиссии, позволят повысить прозрачность и эффективность борьбы с мошенничеством во время трансграничных электронных торгов.

По оценке Еврокомиссии, национальные правительства стран-членов ЕС ежегодно теряют миллиарды евро неполученной прибыли за счет злоупотреблений и мошенничества с НДС.



Укрінформ По материалам:

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