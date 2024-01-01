Налоговые изменения, которые ждут ФЛП с 1 января 2024 года — Finance.ua

Налоговые изменения, которые ждут ФЛП с 1 января 2024 года Сегодня 14:42 — Личные финансы

Налоговые изменения, которые ждут ФЛП с 1 января 2024 года

Единый налог (ЕН) для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) II группы с 1 января 2024 года составляет 1420 грн.

Это 20% от минимальной зарплаты, которая в бюджете-2024 выросла с 1 января с 6700 до 7100 грн.

Поэтому размер ЕН вырос на 80 грн с прежних 1340 грн.

Обновленный размер ЕН за январь нужно оплатить уже до 19 января. ЕН в 1420 грн будет неизменным в течение года, несмотря на очередной рост минимальной зарплаты с 1 апреля.

С января возрастет и сумма минимального единого социального взноса (ЕСВ) — до 1562 грн. в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Увеличенный ЕСВ нужно будет уплатить до 19 апреля за I квартал 2024 года. Уже во II квартале нужно будет платить 1760 грн ежемесячно из-за роста минимальной зарплаты с 1 апреля до 8000 грн.

В то время как до 19 января 2024 года нужно уплатить ЕСВ за IV квартал 2023 года по старой ставке — 1474 грн в месяц.

Максимальная сумма ЕСВ возрастет до 23 430 грн в январе и 26 400 грн в апреле. Максимальный размер ЕСВ оплачивается с максимальной базы начисления в размере 106 500 — 120 000 грн, то есть 15 размеров минимальной заработной платы.

Налоговую декларацию за 2023 год ФЛП первой и второй группы нужно сдать до 29 февраля 2024-го (в ней указываются данные и по уплате ЕН, и по уплате ЕСВ). ФЛП третьей группы сдают декларацию до 9 февраля 2024 года.

ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, то есть с 1 января они будут платить 302,3 грн в месяц ФЛП третьей группы платят 5% для неплательщиков НДС и 3% - для плательщиков НДС.

ЕН за IV квартал 2023 года ФЛП третьей группы имеют до 19 февраля 2024-го.

К минимальной заработной плате привязан предельный размер годового дохода ФЛП, поэтому с 1 января 2024 года будут действовать следующие лимиты:

— для плательщиков первой группы (167 минимальных зарплат) — 1,185 млн грн;

— второй группы (834 минимальные зарплаты) — 5,921 млн грн;

— третьей группы (1167 минимальных зарплат) — 8,285 млн грн.

Если ФЛП превысит максимальную планку дохода, то со следующего квартала по заявлению он переходит на применение другой группы единого налога или на общую систему налогообложения. При этом к сумме превышения вышеупомянутого дохода применяется ставка 15%.

Лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и физические лица — предприниматели, у которых есть основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодатель уплатил страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса, освобождены от уплаты ЕСВ.

Это касается также лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет как физических лиц — предпринимателей и ведения ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом — предпринимателем, так и лицом, которое ведет независимую профессиональную деятельность.

Фінансовий клуб По материалам:

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