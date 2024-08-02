ЕС создает команду и разрабатывает стратегию по торговле и поддержке Украины в случае возвращения Трампа — FT Сегодня 13:30 — Мир

ЕС создает команду и разрабатывает стратегию по торговле и поддержке Украины в случае возвращения Трампа — FT

Европейская комиссия создала специальную команду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, на фоне того, как ЕС разрабатывает стратегии, чтобы справиться с возможно драматичными изменениями в Вашингтоне по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, тесно управляемая группа также определяет, какое влияние может оказать президентство Камалы Гаррис на ЕС, и как Брюссель должен быть готов выдержать изменения политики и отреагировать на них после выборов в США в ноябре, по словам трех человек, проинформированных о ее задачах.

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Команда, как указано, была сформирована офисом Ильзе Юхансоне, генерального секретаря Еврокомиссии, и включает в себя очень небольшое количество должностных лиц, представляющих соответствующие директораты Еврокомиссии, занимающиеся такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела.

«Брюссель глубоко обеспокоен тем, что Трамп использует второй срок полномочий, чтобы ввести болезненные пошлины на экспорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку США и оказывать сильное давление на Киев согласиться на условия москвы для прекращения войны», — пишет издание.

Европейские союзники, как указано, также обеспокоены тем, что Трамп реализует предыдущие угрозы вывести США из НАТО или существенно подорвать положения о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону.

«Комитет планирует активизировать свою работу в сентябре и расширить контакты с правительствами ЕС, чтобы поделиться мнениями и идеями относительно оценки потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных решений», — отмечает издание.

Также сообщается, что «особое внимание уделяется разработке планов коммуникации в случае существенного изменения политики США в отношении Европы, например, необходимости того, чтобы налогоплательщики ЕС потенциально вносили больше средств в оборону Украины».

Еврокомиссия заявила, что «готовится к выборам в США» и «рассматриваются все возможные варианты», добавив, что она «предана поддержке тесного партнерства с США».

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Аналогичная группа чиновников, готовящихся к потенциальному второму президентству Трампа, была создана в министерстве иностранных дел Германии, сообщили чиновники Financial Times.

Обсуждения, как указано, проходят в то время, когда высокопоставленные должностные лица ЕС стремятся взаимодействовать с фигурами, близкими как к Трампу, так и к Гаррис, включая бывшего экономического советника вице-президента Майка Пайла и ее советника по национальной безопасности Фила Гордона.

«С точки зрения Брюсселя президентство Гаррис может не означать полной преемственности от Байдена, особенно когда речь идет о помощи Украине. Обещания Трампа во время предвыборной кампании немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение США по поводу конфликта, даже если он проиграет выборы», — отмечает издание.

Но, как сообщается, наиболее далеко идущим вопросом комитета является то, что возвращение Трампа может означать для экономики ЕС.

УНН По материалам:

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