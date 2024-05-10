Трамп пообещал нефтяникам уступки в обмен на 1 млрд долларов для его кампании, — WP Сегодня 20:20

Трамп пообещал нефтяникам уступки в обмен на 1 млрд долларов для его кампании, — WP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил сделку нефтяным компаниям. Он предложил уступки нефтяникам, если они дадут 1 млрд долларов на его президентскую кампанию.

В прошлом месяце Трамп провел встречу с рядом руководителей нефтяных компаний. По данным издания, там присутствовали гендиректор и основатель Venture Global Майк Сабель и генеральный директор Cheniere Energy Джек Фуско, являющихся одними из лидеров на рынке. Также присутствовали представители компаний Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum.

На встрече один из руководителей пожаловался на обременительные экономические ограничения. Трамп, как пишет WP, ошеломил их ответом. Он заявил, что нефтяные компании достаточно богаты, чтобы собрать 1 млрд долларов и вернуть его в Белый дом.

Трамп пообещал им отменить десятки экологических правил и политики президента Джо Байдена, а также не вводить новые. Речь идет о прекращении предоставления новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа.

Также Трамп заявил, что выдаст разрешения на бурение в Мексиканском заливе и отменит ограничения на бурение в Аляске. Причем экс-президент пообещал сделать это «в первый же день».

По данным WP, Трамп обещал отменить «мандат» Байдена по поводу электромобилей, который он назвал смешным.

Издание отмечает, что США сейчас добывают больше нефти, чем любая другая страна, несмотря на ограничения Байдена. В прошлом году нефтяные компании добывали около 1,3 млн баррелей в день, а лидеры на рынке сообщили о своей самой большой годовой прибыли за десятилетия.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Как и ожидалось, главными кандидатами на пост президента остаются демократ и действующий лидер Джо Байден и республиканец Дональд Трамп (бывший президент).

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