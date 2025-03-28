ЕС, Швеция и Германия выделяют €44 миллиона на развитие гражданского общества в Украине — Finance.ua
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ЕС, Швеция и Германия выделяют €44 миллиона на развитие гражданского общества в Украине

Казна и Политика
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ЕС, Швеция и Германия выделяют €44 миллиона на развитие гражданского общества в Украине
ЕС, Швеция и Германия выделяют €44 миллиона на развитие гражданского общества в Украине
Европейский Союз, Швеция и Германия выделяют 44 миллиона евро на поддержку организаций гражданского общества в Украине. Из этих денег 6 миллионов евро пойдут на развитие гендерного лидерства и стратегий разрешения конфликтов. Это важно для пути Украины к вступлению в ЕС.
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
Деньги будут направлены на поддержку критически важной работы в сфере гуманитарного реагирования, правосудия, демократического развития и управления. В целом с момента полномасштабного российского вторжения ЕС выделил организациям гражданского общества в Украине более 150 миллионов евро.
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К примеру, благодаря этому общественная организация «И будут люди» смогла организовать доставку питьевой воды в общины Никопольского района после того, как россияне разрушили Каховскую дамбу в 2023 году. Поэтому 200 тысяч украинцев оказались на грани гуманитарной катастрофы — не хватало питьевой воды.
В Евросоюзе считают, что украинские организации гражданского общества показали «исключительную устойчивость и активность в поддержке реагирования страны на кризис, вызванный войной». А профсоюзы, ассоциации работодателей и другие социальные объединения дали возможность украинцам активно участвовать в политическом процессе и влиять на политическую повестку дня.
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«Учитывая стремление Украины присоединиться к ЕС, мощное и динамичное гражданское общество имеет важное значение не только для выполнения критериев членства в ЕС, но и для содействия демократическому участию и продвижению реформ, необходимых для интеграции в европейское сообщество», — отметили в представительстве.
Также ЕС объявляет конкурс грантов на 14 миллионов евро, который стартует в мае 2025 года. Из этой суммы 5 миллионов евро направлены на поддержку гендерного лидерства и стратегий мирного урегулирования конфликтов.
К тому же Швеция и Германия предоставят дополнительные 17 миллионов евро, а ЕС ускорит выделение еще 13 миллионов евро. Эти средства пойдут на финансирование гражданских инициатив, в частности в сферах гендерного равенства, правосудия за военные преступления, касательно доступа к информации, демократических процессов, социальной сплоченности и устойчивого развития.
По материалам:
theБабель
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