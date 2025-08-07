ЕС продолжает торговать с россией, но импорт упал — Finance.ua

ЕС продолжает торговать с россией, но импорт упал Сегодня 06:53 — Мир

Соединенные Штаты и Европейский Союз до сих пор импортируют товары и энергоресурсы из россии на миллиарды евро — от сжиженного природного газа до обогащенного урана. И это несмотря на полномасштабное вторжение в Украину. Однако с начала полномасштабной войны торговля между ЕС и россией резко сократилась из-за санкций и ограничений на импорт отдельных товаров.

Об этом пишет Reuters

По последним данным Eurostat, импорт из россии упал на 86% с первого квартала 2022 года до первого квартала 2025 года. В частности, в первом квартале текущего года ЕС импортировал товаров из россии на 8,74 миллиарда евро (10,11 миллиарда долларов), тогда как четыре года назад эта сумма составила 30,58 миллиарда евро.

В целом с января 2022 года ЕС импортировал из россии товары на 297 миллиардов евро. Более того, ЕС продолжает покупать российскую нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.

Четыре года назад россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС. После запрета на морской импорт сырой нефти доля россии упала с 28,74% в 2021 году и до 2,01% в 2025 году.

Доля россии в импорте природного газа в ЕС снизилась с 48% в первом квартале 2021 года до 17% в 2025 году. Доля россии в импорте железа и стали из стран за пределами ЕС сократилась с 18,28% до 7,71%.

«россия остается крупнейшим экспортером удобрений в ЕС (по состоянию на первый квартал 2025 года), несмотря на введение ограничительных тарифов. Доля россии снизилась незначительно: с 28,15% до 25,62%», — пишет Reuters.

В отличие от Европы, импорт Индии из россии резко возрос — с 8,25 миллиарда долларов в 2021 году до 65,7 миллиарда долларов в 2024-м (по данным Министерства торговли Индии). Основной двигатель роста — импорт сырой нефти, который вырос с 2,31 миллиарда долларов в 2021 году до 52,2 миллиарда долларов в 2024-м.

Импорт угля и связанных с ним продуктов вырос с 1,12 миллиарда до 3,5 миллиарда долларов, а удобрений — с 483 миллионов долларов до 1,67 миллиарда долларов в 2024 году.

Импорт США из россии упал с 14,14 миллиарда долларов в первой половине 2021 года до 2,50 миллиарда долларов в первой половине 2025 года (по данным Бюро переписи США и Бюро экономического анализа). С января 2022 года США импортировали из россии товаров на 24,51 миллиарда долларов.

В 2024 году США импортировали из россии удобрений на 1,27 миллиарда долларов, чуть более 1,14 миллиарда долларов в 2021 году. Импорт обогащенного урана и плутония в 2024 году составил 624 миллиона долларов, тогда как в 2021 — 646 миллионов долларов.

