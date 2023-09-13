ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев — Finance.ua

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ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев

Личные финансы
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ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев
ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев
Европейский Союз продлил временную защиту для бежавших от войны в Украине украинцев. Это решение означает, что находящиеся в ЕС украинцы смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год.
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«Мы поддерживаем Украину на пути к миру, и делаем это с самого начала войны. Сейчас 4 миллиона украинцев нашли убежище в нашем Евросоюзе. Мы хотим обеспечить их доступом к жилью, рабочим местам и многому другому. Таков был ответ Европы. Я горжусь тем, что Комиссия продлила срок действия временной защиты украинцев (до 2025 года. — Ред). Наша поддержка для Украины продолжится и будет продолжительной», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • украинцы сравнили Европу и Украину: государственные онлайн-услуги в Украине оценены гораздо лучше (71%), чем в Европе (16%). Также в Украине значительно выиграют финансовые и банковские услуги (70% против 14% в Европе);
  • в Эстонии изменяют сроки временной защиты украинским беженцам. Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года;
  • правительство Финляндии приняло решение отказать в защите одной из категорий беженцев. В частности, речь идет о тех, которые происходят из Украины, но имеют гражданство третьих стран.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УНН
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