ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев — Finance.ua

ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев Сегодня 11:50 — Личные финансы

ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев

Европейский Союз продлил временную защиту для бежавших от войны в Украине украинцев. Это решение означает, что находящиеся в ЕС украинцы смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год.

Читайте также Когда Украина будет готова к членству в ЕС: в Кабмине назвали сроки

«Мы поддерживаем Украину на пути к миру, и делаем это с самого начала войны. Сейчас 4 миллиона украинцев нашли убежище в нашем Евросоюзе. Мы хотим обеспечить их доступом к жилью, рабочим местам и многому другому. Таков был ответ Европы. Я горжусь тем, что Комиссия продлила срок действия временной защиты украинцев (до 2025 года. — Ред). Наша поддержка для Украины продолжится и будет продолжительной», — сказала она.

Справка Finance.ua:

украинцы сравнили Европу и Украину: государственные онлайн-услуги в Украине оценены гораздо лучше (71%), чем в Европе (16%). Также в Украине значительно выиграют финансовые и банковские услуги (70% против 14% в Европе);

в Эстонии изменяют сроки временной защиты украинским беженцам. Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года;



правительство Финляндии приняло решение отказать в защите одной из категорий беженцев. В частности, речь идет о тех, которые происходят из Украины, но имеют гражданство третьих стран.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.