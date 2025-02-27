ЕС продлил санкции для окружения Януковича — Finance.ua

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ЕС продлил санкции для окружения Януковича

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ЕС продлил санкции для окружения Януковича
ЕС продлил санкции для окружения Януковича
Европейский Союз продлил санкции за хищение государственных средств Украины. При этом санкционный список сократился до 3 человек. В частности, в списке уже нет бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в среду, 26 февраля.
«Послы только что обновили санкции за хищение государственных средств Украины. Он (санкционный список. — Ред.) был создан более 10 лет назад для Януковича и 17 человек из его ближайшего окружения. Сейчас в списке осталось только 3 человека — даже Януковича в нем уже нет», — написал Йозвяк.
В сентябре 2022 года Европейский Союз не продлил часть экономических санкций, введенных против президента-беглеца Виктора Януковича, его сына Александра, а также бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.
Следовательно, санкции в отношении Виктора Януковича, Александра Януковича, Виктора Пшонки и Артема Пшонки, которые Европейский Союз ввел 5 марта 2014 года за растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, теряют свою силу. Они касались ограничения доступа четырех бывших украинских политиков к их активам в Европе.
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Ранее сообщалось, что 4 августа 2022 года Совет Европейского Союза принял решение ввести новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра из-за посягательств с их стороны на территориальную целостность Украины. В случае Александра Януковича основанием для санкций стало проведение сделок с боевиками в Луганской и Донецкой областях Украины.

Что известно о расследовании уголовных дел против Януковича

В июне ГБР завершило досудебное расследование в отношении Януковича и руководителя его охраны Константина Кобзаря. В суд передали обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Кассационный административный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор по делу Януковича по обвинениям в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
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Печерский районный суд Киева разрешил заключить под стражу Януковича по делу о подписании «Харьковских соглашений» 2010 года. Тогда Янукович и президент рф Дмитрий Медведев подписали Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота рф на территории Украины в обмен скидки на газ.
В 2021 году Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу Виктора Януковича и его сына на время расследования дела о присвоении резиденции «Межгорье».
Янукович покинул Украину зимой 2014 после Революции Достоинства. В январе 2019 года в Украине его заочно приговорили к 13 годам заключения. Янукович признан виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.
По материалам:
suspilne.media
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