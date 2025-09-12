ЕС продлил персональные санкции против россии и готовит 19-й пакет Сегодня 15:43

ЕС продлил персональные санкции против россии и готовит 19-й пакет

В пятницу, 12 сентября, Европейский Союз продлил действие персональных санкций против лиц и организаций из рф, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в сети Х.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

«Мы только что продлили наши санкции против россии. В то же время, мы завершаем работу над 19-м пакетом — рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки», — отметила Каллас.

Она добавила, что ЕС будет продолжать перекрывать россии доступ к финансовым ресурсам для ведения войны против Украины.

Читайте также кремль заявил, что санкции не изменят курс россии в войне против Украины

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал , что Европейский Союз рассматривает новый пакет санкций против российских банков и энергетических компаний, чтобы усилить давление на президента рф владимира путина и заставить его прекратить войну против Украины.

Пакет станет 19-м с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. По информации источников, знакомых с процессом кроме банков и энергетики, ЕС может ввести ограничения для российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также усилить ограничения на торговлю нефтью.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.