ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года — Finance.ua
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ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

Казна и Политика
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Европейский Союз продлил мандат консультативной миссии по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял решение о продлении мандата Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года», — говорится в сообщении.
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Как сообщается, миссия предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мер по реформированию в соответствии со стандартами ЕС, в частности, на поддержку обязательств Украины по вступлению в Европейский Союз. Также EUAM консультирует и обучает министерство внутренних дел Украины и Нацполицию.
Миссия в Украине имеет местные отделения в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. Отмечается, что полевые офисы в Харькове и Мариуполе сейчас не работают.
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Напомним, консультативная миссия ЕС в Украине официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции Достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины.
Мандат EUAM Ukraine был существенно изменен в 2022 году с учетом агрессивной войны россии против Украины. С тех пор EUAM Ukraine оказывает поддержку украинским властям для содействия расследованию и преследованию международных преступлений, совершенных российскими войсками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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